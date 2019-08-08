Якутск, 8 августа, 2019, 19:29 — ИА Регнум. В Республике Саха (Якутия) идет обсуждение Стратегии развития Арктической зоны региона до 2030 года, которая должна быть принята к концу 2019 года. Одним из приоритетов этого документа стал блок, касающийся развития человеческого капитала и особенно — проблем коренных малочисленных народов Севера (КМНС).

«На данный момент в проекте документа не хватает специфики КМНС, кроме тех плановых мероприятий, которые предполагаются по отношению ко всему населению Арктики вне зависимости от национальности. Но в развитии коренных народов есть свои особенности. Я считаю, что в Стратегии необходимо их отразить отдельным блоком», — цитирует ysia.ru замминистра по развитию Арктики и делам народов Севера Республики Саха Михаил Погодаевна совещании при республиканском Уполномоченном по правам КМНС Лене Ивановой.

Со своей стороны директор Улахан-Чистайской школы Момского района Александра Петрова подняла вопрос об обучении детей в кочевых школах, которым критически не хватает финансирования на горюче-смазочные материалы, оборудование, транспорт и зарплату педагогов. «Фактически нормативы, выделяемые на оплату труда, на основе которых работает наша школа, не покрывают реальные расходы на топливо, материально-технические ресурсы, перевозку детей. Речь идет о статьях расходов, обеспечивающих жизнедеятельность кочевой школы в условиях Севера», — отметила она и дополнительно предложила включить в Стратегию вопрос об оплате труда детей, занятых оленеводством.

Проблему доходов коренных народов поддержал председатель Союза общин КМНС Якутии Джулустан Сидоров, который заявил, что на оплату налогов у оленеводческих хозяйств уходит около 47% доходов и предложил объявить территориями свободного экономического развития все труднодоступные места традиционного проживания КМНС, в которых основными видами хозяйства являются рыболовство, охота и оленеводство.

Прозвучали и другие предложения в сфере образования, народного хозяйства, экономики, культуры и экологии. Региональное МинАрктики продолжит сбор предложений для их возможного включения в стратегию до 1 сентября.