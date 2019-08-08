Москва, 8 августа, 2019, 19:24 — ИА Регнум. Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека по итогам выездного заседания в Башкирии рекомендовал отказаться от промышленной разработки оставшегося шихана Куш-Тау и других шиханов. Об этом говорится в опубликованном на портале Совета решении.

Шихан Куш-тау

«Решение о промышленной разработке шихана Куш-Тау нуждается в дополнительной проработке с учетом экономических, экологических, социальных и иных аспектов. Помимо отмеченной биологической, археологической и геологической ценности этих гор, шиханы имеют высокую рекреационную ценность и туристический потенциал», — считают эксперты.

Они напомнили, что планируется создание гео-парка «Тора-Тау» на безе шиханов Юрак-Тау и Тора-Тау, которые являются памятниками природы регионального значения. При этом шихан Куш-Тау планируется использовать в промышленной разработке компанией АО «БСК» (Башкирская содовая компания).

«Все три шихана образуют единый комплекс взаимосвязанных территорий в силу общности происхождения, близости расположения, схожести ландшафтного строения, важности для обитания и произрастания большого количества животных и растений, в том числе редких и исчезающих видов. Каждый из шиханов обладает уникальным своеобразием, который не позволяет говорить об их взаимозаменяемости», — считают эксперты.

Также в Совете отметили, что экологическая обстановка в Стерлитамаке, который расположен рядом с горой Куш-Тау, далека от идеальной, а шихан является традиционным для местных жителей не только местом отдыха, но и местом профилактики «заболеваний, вызванных неблагоприятной окружающей средой».

Совет рекомендовал Минприроды России рассмотреть возможность создания национального парка «Башкирские шиханы», включающего шиханы Куш-Тау, Тора-Тау и Юрак-Тау.

Правительству Башкирии рекомендовано придать шихану Куш-Тау статус памятника природы и включить в границы планируемого гео-парка.

Рекомендации БСК говорят о необходимости модернизировать производство и использовать безызвестняковые методы, которые не предполагают накопления большого количества отходов, так называемых «белых морей», которые сейчас «занимают почти десятую часть площади города, что хорошо видно на спутниковых снимках». Также компании предлагается использовать вместо шиханов другие источники сырья, а от планов промышленной разработки горы Куш-Тау отказаться. При этом необходимо рекультивировать созданные в результате деятельности компании шламонакопители «белые моря».

Как сообщало ИА REGNUM, БСК последние несколько лет предлагала республике передать ей в разработку один из оставшихся в районе крупных шиханов — Юрак-Тау или Тора-Тау. Однако республиканские власти были против разработки этих гор, обладающих статусом памятников природы. Рустэм Хамитов, бывший глава Башкирии, заявлял, что пока он является главой республики, шиханы в разработку переданы не будут. «Сода» развернула мощную пиар-компанию, то и дело «отправляя» в отставку Хамитова. Вскоре отставка Хамитова, действительно, произошла, его место занял Радий Хабиров.

«Я принял решение — эту бесконечную жвачку «отдам — не отдам» — прекратить. Эти горы — достояние республики, и они сохранятся в первозданном виде», — отмечал врио главы Башкирии.

По его Хабирова, разработка горы Куш-Тау в случае подтверждения запасов — приемлемый вариант решения проблемы.