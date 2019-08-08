Рига, 8 августа, 2019, 19:23 — ИА Регнум. Рост латвийского ВВП на 2,1% — один из самых низких показателей с 2015 года и с такими темпами Латвия достигнет среднего уровня ЕС лишь в 2108 году. К такому выводу пришел латвийский общественный и научный деятель Юрис Пайдерс, сообщает новостной портал press. lv

Иван Шилов ИА REGNUM Латвия

Из расчетов Пайдерса следует, что Латвии понадобится практически весь XXI век для того, чтобы достичь среднего уровня ЕС. Это может произойти и в этом столетии, считает Пайдер, если, например, не произойдет никаких экономических катастроф во Франции или Германии.

По мнению Пайдерса, было бы лучше латвийским властям перестать обманывать себя и свое населения обещаниями про достижение Латвией среднего уровня в ЕС в течение следующих 10−20 лет.

Юрис Пайдерс — общественный и научный деятель Латвии, доктор географических наук, доцент факультета географии и наук о Земле Латвийского университета, заместитель главного редактора газеты Neatkarīgā rīta avīze, а также президент Союза журналистов Латвии.