Аден, Йемен, 8 августа, 2019, 19:11 — ИА Регнум. В йеменском Адене возобновились столкновения между местными вооруженными группировками, 8 августа передает агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Война в Йемене

По официальной информации, в результате столкновений погиб как минимум один человек. Днем ранее в результате столкновений в Адене погибли трое человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 августа в Адене начались столкновения между «президентской гвардией» и ополченцами Южного Йемена. Обе силы входят в состав «правительственной коалиции», поддерживаемой Саудовской Аравией и ОАЭ.

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