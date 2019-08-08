Москва, 8 августа, 2019, 18:59 — ИА Регнум. Центр организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы рекомендует столичным автомобилистам отказаться от поездок на личном транспорте вечером 8 августа в связи с ухудшением погодных условий.

Дарья Антонова ИА REGNUM Метро

«Толком не исправившись, погода снова портится — с 21:00 синоптики обещают сильный дождь, грозы и ветер. Позаботьтесь о себе и своей машине. Ближе к вечеру выбирайте метро», — говорится в сообщении ЦОДД в Twitter.

Напомним, ранее сегодня МЧС России предупредило, что в столичном регионе с сегодняшнего вечера и до завтрашнего дня ожидаются сильные ливни со шквалистым ветром до 20−25 метров в секунду. В Москве и Подмосковье объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности.