Белград, 8 августа, 2019, 18:56 — ИА Регнум. Лидер сербской политической партии «Здоровая Сербия» Милан Стаматович считает, что единственным способом сохранить Косово в составе республики может быть передача односторонне отделившегося края в пользование России по межгосударственому договору. Заявление политика приводит белградская газета «Данас».

Facebook.com/MilanStamatovic.SRB Милан Стаматович

По мнению Стаматовича, только так Сербия сможет сохранить территориальную целостность в ситуации, когда Албания «принимает новый законопроект, в соответствии с которым албанское гражданство может получить любой человек албанского происхождения, и больше не скрывает намерений аннексировать Косово».

«В свете этих последних угроз и операции по созданию «Великой Албании» на территории Сербии нельзя отвергать ни одного варианта, и даже такого, при котором Косово и Метохия перейдёт по управление России, пока сербская земля и народ не будут в безопасности», — заявил Стаматович.

По плану политика, в случае передачи Косово в пользование России все косовские сербы должны будут «автоматически стать российскими гражданами».

Партия евроскептиков «Здоровая Сербия» была создана в июле 2017 года и на сегодняшний день не представлена ни в каких законодательных органах страны. В августе того же года «Здоровая Сербия» заключила соглашение о совместных политических действиях с патриотическим оппозиционным движением «Двери».

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