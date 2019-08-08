Калуга, 8 августа, 2019, 18:55 — ИА Регнум. Участковые терапевты и бригады скорой медицинской помощи — два главных звена, которые должны уметь оказать всю необходимую помощь людям. Об этом заявил губернатор Калужской области Анатолий Артамонов на встрече с коллективами бывших центральных больниц Мещовского и Сухиничского районов.

Admoblkaluga.ru Встреча губернатора с коллективом ЦРБ Сухиничи

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном министерстве здравоохранения, в рамках продолжающейся оптимизации медицинских учреждений к Сухиничской Центральной районной больнице присоединили Мещовскую и Думиничскую больницы. Права и обязанности реорганизованных учреждений перешли к Центральной межрайонной больнице № 5. Весь персонал также будет переведен в новое учреждение. Кроме того, на его базе создадут первичное сосудистое отделение неврологического профиля, которое будет обслуживать жителей близлежащих районов. Сейчас прорабатывается вопрос выделения помещения и закупки медицинского оборудования.

В 2019 году в регионе создано шесть межрайонных центров. К ЦРБ Кировского района присоединены Центральные районные больницы Барятинского, Куйбышевского и Спас-Деменского районов. К ЦРБ Людиновского района — больницы Жиздринского и Хвастовичского районов. В состав Юхновской ЦРБ вошли Износковская и Мосальская ЦРБ. К Сухиничской ЦРБ присоединили Мещовскую и Думиничскую больницы. К ЦРБ Козельского района — Ульяновскую ЦРБ. К Дзержинской ЦРБ — больницу Медынского района. К Калужской городской больнице им. Хлюстина присоединят Ферзиковскую ЦРБ, к Калужской городской больнице № 5 — ЦРБ Перемышльского района. В 2018 году в регионе находились 25 районных, шесть городских и 22 областные больницы, в которых для больных было предоставлено более шести тысяч коек круглосуточного пребывания.