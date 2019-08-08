Спикер парламента Чечни сравнил имама Шамиля с террористом Басаевым
Грозный, 8 августа, 2019, 18:50 — ИА Регнум. Председатель парламента Чечни Магомед Даудов поддержал слова главы республики Рамзана Кадырова об уроне, нанесённом чеченскому народу имамом Шамилем в годы его теократического правления на Кавказе. В своём заявлении он сравнил имама с печально известным террористом Шамилем Басаевым.
«Период правления имама Чечни и Дагестана Шамиля в XIX веке, как и деятельность Шамиля Басаева
Читайте также: Говори благое или молчи: дагестанцы о словах Кадырова в адрес имама Шамиля
Как сообщало ИА REGNUM, 7 августа на сайте этого же СМИ вышло интервью с Рамзаном Кадыровым, в котором он подверг критике деятельность Шамиля на посту предводителя горцев в годы Кавказской войны. Политик заявил, что имам массово казнил чеченцев, по нескольку раз сжигал сёла, а многие представители народа в эти годы погибали от голода и холода.
Читайте подробнее: Кадыров обвинил имама Шамиля в терроре против чеченского народа