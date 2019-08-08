Москва, 8 августа, 2019, 18:43 — ИА Регнум. Российские космонавты получают заработную плату, сопоставимую с окладами американских астронавтов NASA. Об этом сегодня, 8 августа, пишет газета «Известия» со ссылкой на «Роскосом».

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В корпорации отметили, что заработная плата российских космонавтов вполне сопоставима с зарплатами их коллег из NASA, Европейского космического агентства (ESA), Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) и Канадского космического агентства (CSA).

Все российские космонавты, состоящие на штатных должностях в ФГБУ «Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина», получают заработную плату согласно «Положению о материальном обеспечении космонавтов в Российской Федерации».

Если изучить этот документ, то получается, что оклад у кандидата в космонавты составляет 60,9 тыс. рублей, у космонавта — 63,8 тыс. рублей, а инструктор-космонавт получает 88,45 тыс. рублей.

Кроме того, предусмотрены надбавки за успешные исполнение обязанностей. Так, представители всех трех вышеуказанных должностей могут получать ежемесячную надбавку до 25% от оклада, а также тринадцатую зарплату в конце года.

Также размер заработной платы космонавтов возрастает в соответствии с числом их полетов в космос. Если космонавт или инструктор летали в космос три и более раза, то они могут получить надбавку в размере 120%. За каждый полет в космос полагается дополнительное единовременное денежное вознаграждение.