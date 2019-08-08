Мурманск, 8 августа, 2019, 18:41 — ИА Регнум. Останки восьми красноармейцев обнаружили этим летом марийские поисковики в Мурманской области. При них были найдены личные вещи: пуговицы, пряжки, элементы снаряжения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила боец спасательно-поискового отряда «Воскресение» Александра Фисенко.

Vk.com/territoria_poiska В Заполярье завершилась поисковая экспедиция

Кроме того, в последние несколько дней марийские поисковики нашли три так называемых «добора» (при одном из них находился немецкий жетон) — отдельных или фрагментарных человеческих костных останков.

«Каждый из найденных бойцов заслуживает отдельного описания, и оно обязательно увидит свет. Так как при солдатах не было никаких подписных вещей и медальонов, самое меньшее, что может сделать поисковый отряд, — рассказать их историю, пусть и не называя имён», — рассказала Александра Фисенко.

В экспедиции также была найдена алюминиевая спичечница с выцарапанными инициалами — Д. К. А., словом «Память», датой (17 апреля (VI) 1940) и схематическим изображением корабля. Эксгумационная группа проверила место, где она находилась, но останков владельца там обнаружено не было.

«Скорее всего, боец просто обронил свою спичечницу во время одного из переходов или наступлений, и вот уже почти 80 лет она лежала под слоем ягеля», — отметила Фисенко.

Останки защитников Заполярья, найденных марийскими поисковиками, переданы для торжественного захоронения.

Добавим, что район поиска был выбран бойцами не случайно — именно здесь в годы войны погибли и до сих пор числятся пропавшими без вести несколько десятков солдат, призванных из Марийской АССР.