Цхинвал, 8 августа, 2019, 18:39 — ИА Регнум. Южная Осетия всегда будет благодарна России и ее лидерам за помощь в августе 2008 года и последующую поддержку, заявил в своей речи на траурном мероприятии в честь августовской войны в ночь с 7 на 8 августа президент республики Анатолий Бибилов. Об этом сообщило ИА Рес.

ИА Рес Анатолий Билибов в ночь с 7 на 8 августа в Цхинвале

Анатолий Бибилов «Мы никогда не устанем благодарить Российскую Федерацию за то, что она спасла народ Южной Осетии. За то, что сегодня все делает для того, чтобы развитие Южной Осетии было. Все делает, чтобы мировое сообщество узнавало те преступления, которые были совершены против нас. Делает все, чтобы признание Южной Осетии носило необратимый характер»

В этой связи Анатолий Бибилов отдельно поблагодарил президента РФ Владимира Путина, премьер-министра России Дмитрия Медведева, а также всех, кто непосредственно принимал решение, чтобы оказать военную помощь.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ночь на 8 августа 2008 года грузинские войска обстреляли из установок залпового огня «Град» Цхинвал, но вскоре отступили благдаря успешным действиям российских военных. 26 августа 2008 года Москва признала суверенитет Южной Осетии и Абхазии.