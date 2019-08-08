Анатолий Бибилов: Южная Осетия всегда будет благодарить Россию
Цхинвал, 8 августа, 2019, 18:39 — ИА Регнум. Южная Осетия всегда будет благодарна России и ее лидерам за помощь в августе 2008 года и последующую поддержку, заявил в своей речи на траурном мероприятии в честь августовской войны в ночь с 7 на 8 августа президент республики Анатолий Бибилов. Об этом сообщило ИА Рес.
В этой связи Анатолий Бибилов отдельно поблагодарил президента РФ Владимира Путина, премьер-министра России Дмитрия Медведева, а также всех, кто непосредственно принимал решение, чтобы оказать военную помощь.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ночь на 8 августа 2008 года грузинские войска обстреляли из установок залпового огня «Град» Цхинвал, но вскоре отступили благдаря успешным действиям российских военных. 26 августа 2008 года Москва признала суверенитет Южной Осетии и Абхазии.