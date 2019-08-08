Махачкала, 8 августа, 2019, 18:22 — ИА Регнум. Ответственный секретарь и технический организатор приемной комиссии Дагестанского государственного педагогического университета задержаны силовиками при получении взятки. За гонорар в размере 50 тысяч рублей сотрудники вуза обещали устроить абитуриента в университет, сообщил корреспонденту ИА REGNUM источник в правоохранительном органе республики.

Советский плакат «Смерть взятке!». 1923

Инцидент произошёл 6 августа. Злоумышленники были взяты с поличным, когда мать абитуриента попыталась передать им деньги за поступление сына. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее при получении взятки был задержан начальник подразделения Дагестанской сетевой компании в городе Буйнакске и его подчиненный. Деньги они потребовали от жителя одного из сел Буйнакского района за подключение домов поселения к высоковольтной линии.