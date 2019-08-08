Ашхабад, 8 августа, 2019, 18:16 — ИА Регнум. В январе — июне 2019 года в Туркмении добыто более 35,6 млрд кубических метров природного и попутного газа, а также свыше 5 млн тонн нефти и газового конденсата, пишет «Информационный портал Туркменистана».

Иван Шилов ИА REGNUM Газопровод

В этот период туркменские газовики экспортировали за рубеж более 18,3 млрд кубометров голубого топлива.

Также отмечается, что рост потребления энергии в Туркмении является одним из самых высоких в мире. Так, с 2007 по 2017 год этот показатель вырос на 6,8%, а в 2018 году — почти на 10% по сравнению с 2017 годом.