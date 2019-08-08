Вашингтон, 8 августа, 2019, 18:02 — ИА Регнум. Независимый американский ресурс «Проект по государственному надзору» (Project On Government Oversight — POGO) оценил расходы Пентагона в исторической перспективе. Об этом пишет военный новостной ресурс Defense-aerospace.com.

Иван Шилов ИА REGNUM Пентагон

Эксперты POGO отмечают, что нынешние военные расходы США с учетом инфляции больше военных расходов США во времена Второй мировой войны на 220 млрд долларов. При том, что сейчас вооруженные силы США насчитывают два миллиона человек, а тогда, в годы Второй мировой войны, они насчитывали двенадцать миллионов человек, развернутых по всему миру.

Далее приводится аналогия. Американские военные сравниваются с подростками, которых родители оставили дома на длительные выходные со своей кредитной картой. В данном случае стоимость системы вооружения не кажется военным США проблемой, и они тратят миллиарды долларов налогоплательщиков на ударные истребители F-35 и атомные авианосцы класса Ford.

Эксперты подчеркивают, что обе программы принесли огромные бюджетные перерасходы и далеки от выполнения обещанных стандартов эффективности. Программа F-35 почти на десять лет отстает от графика, а затраты на проектирование и строительство запланированного воздушного флота более чем удвоились с начала программы в 2001 году. Атомный авианосец Gerald R. Ford по-прежнему не боеспособен из-за проблем с технологиями по вооружению, запуску и восстановлению самолетов.

По мнению POGO, проблемы с истребителями F-35, авианосцем Ford и большинством других военных программ являются прямым результатом отсутствия у Пентагона дисциплины в расходовании средств. Эксперты считают, что военное ведомство США находится в очень комфортной для себя ситуации, когда деньги не воспринимаются как проблема, и «доверчивый Конгресс США» всегда обеспечит нужное финансирование.

ИА REGNUM ранее сообщало, как ВПК США получает доступ к государственному бюджету.