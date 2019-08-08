Если бы РФ не взяла Крым, его взяла бы Турция – профессор МГИМО
Москва, 8 августа, 2019, 18:24 — ИА Регнум. Поездка президента Украины Владимира Зеленского в Турцию — это визит с нулевым результатом, считает профессор МГИМО Андраник Мигранян. Об этом он заявил 8 августа в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.
В свою очередь другой участник передачи, политолог Дмитрий Абзалов отметил, что у президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана сейчас сложные отношения с Евросоюзом и с США, и поэтому Зеленскому сейчас опасно маневрировать в направлении Турции. Особенно перед визитом в Вашингтон.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам Эрдогана, Турция не признаёт российский Крым и продолжит «защиту прав» крымских татар. Более того, президент Турции назвал крымских татар важным элементом, связывающим Турцию и Украину, и отметил, что «защита прав» крымских татар и сохранение их национальной идентичности останется приоритетом для Анкары.