Москва, 8 августа, 2019, 18:24 — ИА Регнум. Поездка президента Украины Владимира Зеленского в Турцию — это визит с нулевым результатом, считает профессор МГИМО Андраник Мигранян. Об этом он заявил 8 августа в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

President.gov.ua

«Когда меня спросили, почему Зеленский поехал в Турцию, я ответил, что по глупости и по неопытности, — сказал Мигранян. — Ему казалось, что это та страна, у которой есть интерес в Крыму. Более того, я скажу, что если бы Россия Крым не взяла, то он бы через некоторое время соединился с Турцией. Крымские татары очень агрессивно расширяли своё присутствие и влияние, а турки ещё совсем недавно доминировали в Чёрном море. Но Зеленскому никто не объяснил, что если у Турции и был интерес к Крыму, это никакого отношения к Киеву не имеет».

В свою очередь другой участник передачи, политолог Дмитрий Абзалов отметил, что у президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана сейчас сложные отношения с Евросоюзом и с США, и поэтому Зеленскому сейчас опасно маневрировать в направлении Турции. Особенно перед визитом в Вашингтон.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам Эрдогана, Турция не признаёт российский Крым и продолжит «защиту прав» крымских татар. Более того, президент Турции назвал крымских татар важным элементом, связывающим Турцию и Украину, и отметил, что «защита прав» крымских татар и сохранение их национальной идентичности останется приоритетом для Анкары.