Лондон, 8 августа, 2019, 17:55 — ИА Регнум. Мировые цены на нефть растут на фоне заявлений Саудовской Аравии о возможном новом сокращении добычи для поддержки рынка, 8 августа передает агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Добыча нефти

К настоящему моменту нефть марки Brent выросла в цене на $1,15 (2,05%), до $57,38 за баррель. Диапазон «мирового эталона» в ходе сессии составляет от $56,77 до $58,01 за баррель.

Нефть WTI в ходе торгов подорожала на $1,43 (2,80%), до $52,52 за баррель. Дневной диапазон марки составляет $51,95 — $52,84 за баррель.

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