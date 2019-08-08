Симферополь, 8 августа, 2019, 17:49 — ИА Регнум. В 2019 году Симферополь получит 500 млн рублей на благоустройство дворов многоквартирных домов. Об этом 8 августа на встрече с главой администрации Симферополя заявил глава Крыма Сергей Аксёнов.

Константин Коровин. На балконе. Вечер в Симферополе. 1915

«Мы договорились, что на благоустройство придомовых территорий Симферополя на 2020 год выделим 500 млн рублей. Надо разбираться, встречаться с председателями МКД, выяснять, кто больше готов и выстраивать план действий. Благоустройство даст совершенно другое качество жизни», — отметил Аксёнов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти республики пообещали властям Симферополя направить 130 млн рублей на ремонт дорог.