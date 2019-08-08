Симферополь, 8 августа, 2019, 17:47 — ИА Регнум. Власти Крыма направят 130 млн рублей на ремонт непроходимых участков дорог на улицах Симферополя. Об этом 8 августа на встрече с главой администрации Симферополя заявил глава Крыма Сергей Аксёнов.

Анна Побежимова ИА Красная Весна Ямы на дороге

«На следующей неделе город получит из республиканского бюджета дополнительные средства. Мы договорились — 130 млн рублей направляем на сложные участки дорог, где невозможно проехать. Это микрорайоны Марьино, Петровская балка, Украинка. До конца года работы необходимо завершить», — отметил Аксёнов.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале 2019 года в руководстве республики заявили, что почти половина улиц крымской столицы не заасфальтирована.

«Чудес не будет и обещать, что завтра всё приведут в нормальное состояние, я не буду. Это, конечно, в принципе сейчас невозможно. Но выровнять ситуацию в данном случае можно: где-то грейдером пройти, где-то подсыпать, где-то провести отсев, крошку, щебенкой подсыпать, устранить непроездные участки», — отмечал глава РК Сергей Аксёнов.

Об этом: Почти половина Симферополя не заасфальтирована — глава Крыма