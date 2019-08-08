Абхазия почтила память погибших в Южной Осетии в августовской войне
Сухум, 8 августа, 2019, 17:42 — ИА Регнум. В посольстве Южной Осетии в Абхазии 8 августа прошли памятные мероприятия, приуроченные к одиннадцатой годовщине августовской войны 2008 года. В посольство прибыли Абхазии Рауль Хаджимба, спикер парламента Абхазии Валерий Кварчия, премьер-министр Абхазии Валерий Бганба, посол Российской Федерации в Абхазии Алексей Двинянин, представитель Приднестровской Молдавской Республики в Абхазии Гарри Купалба, министр иностранных дел Южной Осетии Дмитрий Медоев. Об это сообщает ИА АпсныПресс.
Собравшиеся выступили со словами благодарности защитникам Цхинвала, указывая наа значимость памятных событий. Президент Абхазии Рауль Хаджимба отметил: «События в Южной Осетии 8 августа 2008 года — это страница, которая останется в истории Грузии черным пятном. Это попытка совершить геноцид в отношении не только осетинского народа. Смелые решения руководства России, которые были приняты в эти дни, впоследствии дали возможность сохранить наши народы. Вечная память всем погибшим мирным жителям, ополченцам, миротворцам, воинам, которые отдали свои жизни за то, чтобы страна сохранилась!»Алексей Двинянин указал, что 8 августа 2008 года стало переломной датой, изменившей геополитический контур на Кавказе. По утверждению посла, 8 августа — это трагическая дата, но вместе с тем она ознаменовала начало освобождения Южной Осетии от грузинского гнета.