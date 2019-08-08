Черкесск, 8 августа, 2019, 17:37 — ИА Регнум. В Карачаево-Черкесии завершено расследование уголовного дела, фигурантом которого стал директор медицинского колледжа в Черкесске. Его уличили в получении взяток, сообщили ИА REGNUM 8 августа в пресс-службе прокуратуры по региону.

Дарья Антонова ИА REGNUM Взятка

В деле два эпизода — один на 200 тыс. рублей, которые директор потребовал от претендентки на должность преподавателя за возможность трудоустройства в учебное заведение. Второй эпизод касается суммы в размере 30 тыс. рублей. Эти деньги подозреваемый получил от матери одной из студенток за перевод ее дочери в учебное заведение из другого города.

Как сообщало ИА REGNUM, сотрудники МВД поймали директора с поличным в сентябре 2018 года. В отношении него было возбуждено уголовное дело по двум статьям УК РФ — получение должностным лицом взятки в крупном размере и в значительном размере. В настоящее время с утвержденным обвинительным заключением оно передано в Черкесский городской суд.

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