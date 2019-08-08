Красногорск, 8 августа, 2019, 17:34 — ИА Регнум. ГУ МЧС России по Московской области распространило экстренное предупреждение о неблагоприятных погодных условиях в регионе.

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Ведомство сообщает о прогнозе погоды, согласно которому 8 августа вечером, а также в последующую ночь и днём 9 августа ожидаются «очень сильные дожди, сильные ливни, шквалистое усиление ветра до 25 м/с».

В МЧС дают рекомендации жителям, как вести себя при сильном дожде и ветре.

Похожее предупреждение распространило ГУ МЧС России и по Москве.

Как сообщало ИА REGNUM, в московском регионе синоптики ожидают погодный коллапс 8 и 9 августа.