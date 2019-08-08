Москва, 8 августа, 2019, 17:35 — ИА Регнум. Поставки российской пшеницы в первые шесть месяцев 2019 года упали на 45,0%, ячменя — на 33,6%, по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Об этом сообщается в специальном отчёте на сайте Федеральной таможенной службы (ФТС) России.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Пшеница

В документе отмечено, что доля экспорта продовольственных товаров и сырья для их производства составила 5,2% от общего объёма российского экспорта. По сравнению с первым полугодием 2019 года показатель снизился на 0,1%.

При этом объемы поставок продовольствия и сырья для него в ценовом выражении снизились на 6%, а физические сократились на 29,9%. В то же время возросли физические объемы экспорта масла подсолнечного на 30,8%, мяса свежего и мороженного — на 22,9%, сыров и творога — на 8,1%, рыбы свежей и мороженной — на 6,9%.