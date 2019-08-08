Киев, 8 августа, 2019, 17:31 — ИА Регнум. Власти Украины в настоящий момент могут снизить внутренние цены на газ минимум на 25%. Об этом 8 августа заявил в эфире одного из украинских телеканалов экс-министр экономики УкраиныВиктор Суслов.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

ИА REGNUM напоминает, что ранее сегодня стало известно, что Кабинет министров обязал госкомпанию «Нафтогаз Украины» снизить цену на газ для населения в августе. Согласно расчетам правительства, цена газа в августе для населения, без НДС и тарифов на транспортировку и поставку, составит 4640 грн за 1 тыс. кубометров, что меньше на 265 грн, чем цена в июле, т. е. понижение составило порядка 5%. Кабмин объясняет снижение стоимости газа тем, чем цена топлива достаточно низкая на европейских рынках.

Суслов в своем комментарии подчеркивает, что если транзит российского газа по Украине сохранится, то стоимость газа для населения будет определяться мировыми ценами.

«Пока эти цены снижались… На протяжении нескольких месяцев снижались, значительно снизились европейские цены. Это позволило и Украине понизить цены на газ для населения. Если эта тенденция сохранится, то цена на газ может и не вырасти. Но она должна быть снижена», — призвал бывший чиновник.

Он отметил, что несмотря на небольшое снижение, правительство Украины все равно придерживается ошибочной концепции избыточно высокой цены на газ.

«При таких ценах на газ как сейчас, она может быть снижена как минимум на четверть», — подытожил Суслов.

ИА REGNUM напоминает, что после последнего повышения стоимости газа, с 1 ноября 2018 года стоимость природного газа для населения Украины составляла 8550 грн за 1 тысячу кубометров топлива. За последние 3 месяца цена на газ для населения снизилась с 5803 до 4640 грн за 1 тыс. кубометров без НДС.