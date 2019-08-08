Нью-Йорк, США, 8 августа, 2019, 17:30 — ИА Регнум. Фондовый рынок США отреагировал повышением на укрепление китайского юаня, 8 августа передает агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Валюта

На открытии Уолл-стрит индекс Dow Jones вырос на 79,45 пункта (0,31%), до 26 086,52 пункта, индекс S&P 500 вырос на 12,23 пункта (0,42%), до 2896,21 пункта, индекс Nasdaq вырос на 58,76 пункта (0,75%), до 7921,59 пункта.

Американский рынок находится в крайне нестабильной ситуации с конца июля из-за обострения торговой войны между США и Китаем.

Читайте также: Фондовый рынок США возвращает позиции после «черного понедельника»