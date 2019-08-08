Нижнекамск, Татарстан, 8 августа, 2019, 17:17 — ИА Регнум. Задерживается вылет самолёта рейсом «Бегишево» (Татария) — Москва в связи с попаданием птицы в двигатель самолёта. Об этом сообщает Приволжская транспортная прокуратура.

Nbc.aero Международный аэропорт Нижнекамск (Бегишево) имени Н.В. Лемаева

По данным надзорного ведомства, утром 8 августа в двигатель самолёта, выполнявшего рейс по маршруту «Москва Шереметьево — Бегишево», попала птица. На борту находились 140 пассажиров, в том числе 8 детей. Самолёт совершил посадку в штатном режиме.

По предварительным данным, птица попала через внешний контур двигателя, в турбину. При осмотре повреждений обнаружено не было. Однако было принято решение о выполнении обратного рейса только после осмотра самолёта техническими специалистами. Вылет вместо 9:55 мск отложили до 17:50 мск. Проверку безопасности полётов в связи с инцидентом проводит Камская транспортная прокуратура.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале июля следовавший из Санкт-Петербурга на греческий остров Корфу самолёт в ходе полёта столкнулся с птицей. После столкновения экипажу удалось успешно посадить самолет на Корфу. Уже после приземления авиалайнер был осмотрен специалистами. Они пришли к выводу, что воздушное судно не пригодно к совершению обратного рейса. Был выделен резервный самолёт.