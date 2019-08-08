Симферополь, 8 августа, 2019, 17:16 — ИА Регнум. У нелегальных фотографов с животными в Крыму изъята редкая краснокнижная птица — канюк курганник. Об этом 8 августа ИА REGNUM сообщили в пресс-службе МВД по Крыму.

zoosnow Канюк-курганник

«Птица помещена в специализированное учреждения для сохранности до принятия законного решения по уголовному делу», — отметили в пресс-службе МВД.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в крымском курортном городе Судак неизвестные избили туристов за отказ платить за фото с животными. Против нарушителей возбудили уголовное дело, изъяв у них 3,2 млн рублей.