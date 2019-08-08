Санкт-Петербург, 8 августа, 2019, 17:17 — ИА Регнум. В Петербурге введен запрет движения транспорта по улице Думской и улице Ломоносова в Центральном районе в выходные и праздничные дни.

Дарья Драй ИА REGNUM Думская улица

Ранее водители, «отдыхавшие» в питейных и развлекательных заведениях на этих улицах, не раз становились виновниками ДТП, в том числе на Невском проспекте, находясь в алкогольном и наркотическом опьянении.

Как отметили 8 августа в «Дирекции по организации дорожного движения Санкт-Петербурга», запрет движения автотранспортных средств в выходные и праздничные дни введен на Думской улице целиком и на улице Ломоносова — на участке от Садовой улицы до наб. канала Грибоедова.

«Введено ограничение движения автотранспорта путем установки дорожных знаков 5.33 «Пешеходная зона», — отметили в Дирекции.

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Как сообщили ранее ИА REGNUM в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, после трагического случая в феврале 2019 года, когда водитель внедорожника, надышавшись на Думской улице «веселящим газом», сбил насмерть двоих людей на тротуаре Невского проспекта, полицией принят ряд дополнительных мер по профилактике преступлений и правонарушений в районе Думской улицы.