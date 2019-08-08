Руднянский район, Волгоградская область, 8 августа, 2019, 17:10 — ИА Регнум. Карантин по африканской чуме свиней введён на территории Руднянского района Волгоградской области до 12 августа постановлением губернатора. Очаг заражения обнаружен в двух личных подсобных хозяйствах. В угрожаемую зону попали пять населённых пунктов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Свиньи

Возбудителя болезни нашли в сёлах Русская Бундевка и Матышево. Карантин и ограничительные мероприятия установили в самих населённых пунктах в радиусе пяти километров, а также по правому берегу реки Терса, в рабочем посёлке Рудня, селе Малое Матышево и железнодорожной станции «Матышево». Всё поголовье свиней подлежит уничтожению.

В 2019 году первый случай АЧС в Волгоградской области установили в июле в Дубовском районе. В Руднянском районе в начале августа АЧС фиксировалась на территории Лопуховского сельского поселения.