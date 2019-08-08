Лондон, 8 августа, 2019, 17:06 — ИА Регнум. Палата общин британского парламента 5 августа 2019 года опубликовала доклад под названием «Прекращение действия Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности». Документ посвящен истории заключения и действия ДРСМД.

Иван Шилов ИА REGNUM Ракета

Интерес представляет глава под названием «Будущий контроль над вооружениями». В ней отмечается, что на данный момент Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) является единственным оставшимся договором, устанавливающим проведение проверок ядерных арсеналов США и России. Срок его действия истекает в феврале 2021 года.

В документе говорится, что на сегодняшний день администрация президента США решила, что «эра контроля над вооружениями в виде двусторонних договоров уходит в прошлое». Поэтому Соединенные Штаты поставили вопрос о заключении «большой сделки» в области контроля над стратегическими ядерными вооружениями с участием России и Китая.

В докладе выражаются опасения, что задача, которую ставят США, является политически недостижимой, по крайней мере, в краткосрочной перспективе, так как Китай не высказал интереса в подключении к такому соглашению. Кроме того, министр обороны США недавно заявил о намерении развернуть ракеты средней дальности в Азии, что представляет непосредственную угрозу для КНР.

Далее авторы документа приходят к выводу, что подобный подход позволит США сбросить с повестки дня вопрос о перезаключении с Россией Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений. Таким образом, с окончанием действия в 2021 году СНВ-3 впервые с 1972 года крупнейшие ядерные арсеналы мира, США и России, окажутся без ограничений как по количественным, так и по качественным параметрам.