Черкесск, 8 августа, 2019, 17:06 — ИА Регнум. В Карачаево-Черкесии пройдет «Фестиваль мировых рекордов». На нем планируется установка как минимум десяти мировых рекордов. Среди них такие уникальные, как самая длительная игра на барабане, разделывание на скорость туши барана карачаевской породы, прыжок на карачаевской лошади. Об этом сообщил представитель книги рекордов России в СКФО Марат Узденов.

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Кроме этого, будут предприняты попытки установить мировые рекорды по подъему штанги и гири, отжиманиям на брусьях с утяжелением 20 кг, приседаниям, буксировке автомобиля зубами.

Фестиваль будет проводиться на территории высокогорного туркомплекса на перевале Гум-Баши 10 июля. Мероприятие приурочено ко Дню физкультурника. В этом году оно состоится в Карачаево-Черкесии в первый раз.

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