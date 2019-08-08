Киев, 8 августа, 2019, 17:00 — ИА Регнум. В пятизвездочных отелях Украины будет легализована работа казино. Об этом 8 августа заявил в Анкаре президент Украины Владимир Зеленский, выступая перед представителями турецкого бизнеса, передает корреспондент ИА REGNUM.

clry2 Казино

«Мы легализуем казино в пятизвездочных отелях, что будет стимулировать развитие туристического кластера в регионах возле Черного моря. Тут также мы хотим расти вместе. Поэтому хотим видеть в турецком бизнесе не конкурентов, а наших партнеров. Давайте вместе развивать туристический бренд Черного моря в мире», — призвал Зеленский.

Бюджет Украины получит быстрые деньги, если украинское правительство действительно легализует игорный бизнес, заявил в эфире украинского телевидения политолог Игорь Рейтерович.

«Главное — все это реализовать на практике… Новая власть хочет найти простые решения и быстрые деньги. Легализация такого бизнеса (игорного — ред.) может дать эти быстрые деньги… Ранее его не легализовали, потому что в тени зарабатывали намного больше. Сейчас есть политическая воля», — считает эксперт.

ИА REGNUM напоминает, что законодательный запрет игорного бизнеса на Украине был реализован в 2009 году при премьерстве Юлии Тимошенко.

Впрочем, сама Тимошенко спустя короткое время после введения запрета признала, что запрет по сути лишь привел к тенизации этой сферы деятельности.

«Честно хочу признать, что дело идет очень тяжело. Одно — это принять постановление правительства, принять закон, а другое — это реально закрыть игровые автоматы. Сейчас они начали менять вывески, но под этой вывеской продолжают работать те же казино», — заявила она.