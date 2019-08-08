Бишкек, 8 августа, 2019, 17:00 — ИА Регнум. «После задержания Атамбаева даже его сторонники, которые препятствовали сотрудникам МВД при выполнении их служебных обязанностей поняли, что они не выиграют», — заявил ИА REGNUM экс-заместитель главы ГКНБ Артур Медетбеков.

Иван Шилов ИА REGNUM Киргизия

Бывший чекист подчеркнул — «Алмазбек Атамбаев не сдавался. Его задержали сотрудники силовых структур. Правоохранители не допустят беспорядков. Ситуация находится под контролем. Силам правопорядка помогают дружинники. Бишкекчане могут не опасаться беспорядков в столице».