Москва, 8 августа, 2019, 16:53 — ИА Регнум. В Московском регионе вечером 8 августа ожидаются сильные ливни со шквалистым ветром, которые продлятся до следующего дня. Об этом сообщается на официальном сайте столичного управления МЧС России.

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«В период с 21:00 8 августа с сохранением ночью и днём до 18:00 9 августа на территории Москвы ожидается очень сильный дождь, сильный ливень, шквалистое усиление ветра до 20−25 метров в секунду», — говорится в сообщении.

В МЧС рекомендуют гражданам переждать непогоду дома, а в случае нахождения на улице обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями.

Водителям рекомендовано парковать автомобили вдали от деревьев и слабо укреплённых конструкций, а на дорогах проявлять повышенное внимание, соблюдать скоростной режим и дистанцию.