Магас, 8 августа, 2019, 16:39 — ИА Регнум. В Ингушетии решена проблема с водоснабжением в сельском поселении Плиево Назрановского района. В населенном пункте построен новый водозабор. Убедиться, что вода начала поступать в дома местных жителей, приехал врио главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматов, сообщили ИА REGNUM 8 августа в его пресс-службе.

Ingushetia.ru Врио главы Ингушетии проверяет качество воды в селе Плиево

Он лично проверил качество воды, попробовав ее из крана в доме Вахи и Азы Хамхоевых. После этого руководитель республики убедился, что работа выполнена хорошо и жители села пьют воду хорошего качества.

Читайте также: Жители Ингушетии жалуются на качество питьевой воды

Напомним, жители Ингушетии в течение длительного времени жаловались на плохое качество водоснабжения — перебои с водой, некачественную питьевую воду. В 2019 году было начало строительство водозабора для водоснабжения селения Плиево и других населенных пунктов.

Читайте также: Директора водоканала уволили в Ингушетии из-за проблем с водоснабжением