Архангельск, 8 августа, 2019, 16:35 — ИА Регнум. Цены на ржаной хлеб в магазинах Архангельской области не резко, но растут.

Ржаной хлеб

Как сообщили ИА REGNUM в Архангельскстате, с начала года цена на ржаной хлеб выросла незначительно — всего на 1,36%: с 67 рублей 34 копеек до 68 рублей 26 копеек, а килограмм. А вот стоимость хлебобулочных изделий из пшеничной муки уменьшилась с начала года на 26 копеек и составила к началу августа 109 рублей 15 копеек за килограмм.

Сегодня на полках архангельских магазинов популярный у покупателей хлеб «Дарницкий» (700 гр) можно купить за 49 — 50 рублей, а батон «Нарезной» (400 гр) — за 47 — 48 рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, c января по июль 2019 года цены на хлеб и хлебобулочные изделия выросли на 7,7% в отношении к аналогичному периоду 2018 года. Таким образом, рост цен на хлеб заметно опередил общий уровень инфляции, который по итогам за шесть месяцев составил 5%.