Киев, 8 августа, 2019, 16:35 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский обещает реализовать программу т.н. «большой приватизации» и продать госпредприятия «эффективным инвесторам».

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

Об этом он заявил сегодня, 8 августа, в ходе рабочего визита в Турцию, передает корреспондент ИА REGNUM.

Зеленский уточнил, что речь идет о продаже «сотен интересных объектов», хотя и не стал конкретизировать, о каких предприятиях идет речь.

«Создадим нормальные, конкурентные правила работы на энергетических рынках. Упростим правила ведения бизнеса, убрав ограничения в сферах трудовых отношений и движения капитала. Это действительно не весь список наших реформ, которые сделают Украину магнитом для инвестиций. Посмотрите, на западные рынки капитала в последние месяцы. Они все это уже понимают и это только начало», — отметил Зеленский.

ИА REGNUM напоминает, что в последние дни июля представитель президента в Кабмине Андрей Герус в интервью РБК Украина заявил, что «большая приватизация», которая ранее блокировалась судами, уже разблокирована усилиями новой команды. По его словам, уже через несколько месяцев можно получить «успешные кейсы по приватизации». Герус также обозначил предприятия, которые нынешние власти готовы продавать в первую очередь — Одесский припортовый завод, завод тяжелого машиностроения «Электротяжмаш» в Харькове, шахта «Краснолиманская», энергокомпания «Центрэнерго» и «еще нескольких предприятий».

Согласно официальным данным, план поступления доходов от приватизации на Украине выполнен за семь месяцев 2019 г. на 2,1% от плана на год. Как уточняет министерство финансов Украины, поступления от приватизации составляли только 0,4 млрд грн. В ведомстве подчеркивают, что для финансирования бюджета «крайне важно обеспечить начало большой приватизации в этом году».