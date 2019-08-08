Великий Новгород, 8 августа, 2019, 16:29 — ИА Регнум. ГУ МЧС России по Новгородской области предупредило о неблагоприятных погодных явлениях в регионе, сообщает корреспондент ИА REGNUM. По информации, полученной от Новгородского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 9 августа местами по Новгородской области ожидаются сильные дожди.

Борис Кустодиев. Лошади во время грозы. 1918

Синоптики прогнозируют грозы в отдельных районах Новгородской области днём 9 августа, а также усиление ветра северо-западных направлений с порывами до 15 м/с.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Гидрометцентр РФ предупредил о том, что в европейскую часть России с запада Европы идёт активный и глубокий циклон.