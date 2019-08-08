Лампедуза , Италия, 8 августа, 2019, 16:17 — ИА Регнум. Спикер Европарламента Давид Сассоли обратился с призывом к уходящему главе Еврокомиссии Жану-Клоду Юнкеру с просьбой помочь в разрешении ситуации с кораблем Open Arms, передает Mediaset в четверг, 8 августа.

Europarl.europa.eu Давид Сассоли

Корабль, на борту которого находится 121 нелегальный мигрант, стоит в 30 километрах от порта Лампедузы, но власти Италии в соответствии со своим законодательством не впускают его в страну, в случае попытки входа корабль и его капитан будут арестованы.

Необходимы срочные меры, в том числе решение о том, в какие страны ЕС будут перенаправлены мигранты после того, как корабль войдет в один из портов Евросоюза, отметил Сассоли.