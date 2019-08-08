Киров, 8 августа, 2019, 16:09 — ИА Регнум. В городе Котельничи Кировской области планируют построить детский сад за 184 млн рублей. Средства предусмотрены в бюджете муниципалитета. На портале госзакупок опубликовано извещение о проведении соответствующего аукциона, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Генри Жюль Жан Жоффруа. Детский сад. 1898

Заказчиком выступает администрация города Котельничи. Победитель электронного аукциона должен будет построить по улице Прудной трёхэтажный детский сад-ясли на 270 мест. Согласно документу, в новом дошкольном учреждении будут работать 72 человека — помимо воспитателей, это медсестры, психолог, логопед, музыкальный работник, инструктор бассейна и другие.

Начальная (максимальная) цена контракта определена в сумме 184 501 600 рублей. Отмечается, что средства предусмотрены в муниципальном бюджете города.

По данным министерства образования Кировской области, в новом учебном году более 13 500 детей впервые пойдут в детские сады, до конца 2019 года к ним присоединятся еще около 1700 детей. В том числе в Кирове во втором полугодии появятся пять детсадов, рассчитанные на 1300 мест. 370 дошкольников станут посещать новые детские сады в районах Кировской области.

По официальным данным, в области за три года построят 21 детский сад, из них десять дошкольных учреждений появятся в районах, где новые объекты не строились «несколько десятилетий». По расчётам чиновников, в Кирове в 2020 году вопрос с очередью в детские сады будет решен.