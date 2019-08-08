Саратов, 8 августа, 2019, 16:08 — ИА Регнум. В Саратове нет оснований для повышения тарифов на транспорте. Об этом сообщил глава Саратова Михаил Исаев в своем видеообращении, которое было размещено в Instagram на странице isaev. mixail, 8 августа сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Павел Редин ИА Красная весна Автобус

По словам мэра Саратова, по поводу повышения тарифов на проезд обратились пять перевозчиков, которые работают на второстепенных маршрутах и перевозят пассажиров на автобусах малой вместимости.

«Моя жесткая позиция на сегодняшний день: оснований повышать тариф нет. Во-первых, перевозчиками не соблюдены процедуры информирования пассажиров о том, что они планируют поднять тариф. Второе — мы не видим экономической обоснованности повышения тарифа. Хочу напомнить, что буквально несколько месяцев назад прошли конкурсы, и тот тариф, который был в городе, перевозчиков, выставлявшихся на них, устраивал. Прошло несколько месяцев, поэтому такого резкого повышения мы не видим», — заявил он в видеообращении.

Кроме этого, Михаил Исаев сказал, что намерен обратиться в антимонопольную службу и Ространснадзор за разъяснениями в обоснованности повышения тарифов за проезд указанными перевозчиками.

Напомним, что на этой неделе стало известно о возможном повышении стоимости за проезд в общественном транспорте Саратова до 28−30 рублей.