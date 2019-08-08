Ашхабад, 8 августа, 2019, 16:08 — ИА Регнум. Глава Татарии Рустам Минниханов намерен возглавить правительственную делегацию, которая 12 августа примет участие в первом международном Каспийском экономическом форуме в Туркмении, пишет «CA-news».

Дарья Антонова ИА REGNUM Рустам Минниханов

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Участники этого международного мероприятия планируют рассмотреть вопросы, касающиеся сотрудничества в каспийском регионе и реализации совместных проектов, а также обсудить возможность создания особых экономических зон.

Как отмечают в представительстве казанского Кремля, во время визита в Туркмении Рустам Минниханов также посетит выставку инновационных технологий, на которой «КАМАЗ» и «Татнефть» представят свою продукцию.

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