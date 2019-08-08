Москва, 8 августа, 2019, 15:59 — ИА Регнум. Невозможно ожидать от Турции признания Крыма российской территорией, поскольку для Анкары тема принадлежности полуострова всегда была болезненным вопросом и таковым останется. Об этом заявил советник главы ЛНР по внешним связям, представитель ЛНР в политической рабочей группе на Минских переговорах Родион Мирошник в эфире передачи «Кто против?» на телеканале «Россия 1».

Иван Шилов ИА REGNUM Крым

«Обсуждать с турками Крым, которые считают его своей территорией, и ждать от них какие-то другие заявления — сложно. Эрдоган встречался с Порошенко в сентябре 2014 года и он тогда тоже продекларировал, что Крым украинский. Но в марте 2015 года официальная турецкая делегация приехала в Крым и участвовала во всех мероприятиях, строила торговые отношения», — заявил Мирошник.«У Турции есть свои интересы. Они поддерживают татар — и это такая же угроза для России, как когда-то для Украины», — подчеркнул он.

В ходе совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее заявил о том, что Анкара никогда не признавала Крым русским и в будущем будет считать «аннексию Крыма» незаконной.