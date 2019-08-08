Токио, 8 августа, 2019, 15:56 — ИА Регнум. Японский автопроизводитель добавил в цветовую палитру Acura NSX цвет под названием Indy Yellow Pearl. Об этом 8 августа сообщается на портале SpeedMe.

Caranddriver.com Acura NSX

Сообщается, что Acura представит новый цвет на Неделе автомобилей в городе Монтерее на центральном побережье Калифорнии.

Формально цвет Indy Yellow является новинкой, хотя оттенок очень похож на яркий цвет краски NSX, представленный в 2018 году. При этом Acura считает его «наследственным цветом». Как заявляют представители автокомпании, старый цвет был назван «Spa Yellow», хотя шесть лет с 1997 и 2003 года на некоторых рынках его называли «Indy Yellow».

Также сообщается, что в 2020 году Acura возвращает для NSX оттенок Berlinga Black.

Напомним, модель Acura RDX входит в топ-8 самых надежных японских моделей сегмента SUV.

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