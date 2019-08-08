Бишкек, 8 августа, 2019, 15:51 — ИА Регнум. Сторонники экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева захватили 40 единиц оружия в результате неудачной операции спецназа по задержанию бывшего главы государства. Об этом 8 августа заявили в Государственном комитете национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии.

Цитата из к/ф «Комплекс Баадер-Майнхоф» реж Ули Эдель. 2008. Германия, Франция, Чехия С оружием

«На месте проведения спецоперации утеряно и было захвачено 40 единиц огнестрельного оружия», — сообщили в ГКНБ.

Отмечается, что сторонники Атамбаева также захватили 15 пистолетов и более двух тысяч патронов.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киргизии спецназ начал новый штурм резиденции Атамбаева. Также сообщалось, что его сторонники отменили митинг в Бишкеке и направились к его резиденции в Кой-Таш.

Как сообщало ИА REGNUM, предпринятая 7 августа попытка задержания Атамбаева провалилась. Его сторонники встали на защиту бывшего президента, в конфликте пострадали около 50 человек, один боец спецназа погиб.

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