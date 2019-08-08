Москва, 8 августа, 2019, 16:02 — ИА Регнум. В Лосиноостровском районе Москвы будет построен стартовый дом по программе реновации. Об этом сообщил главный архитектор столицы Сергей Кузнецов.

(сс) annca Начало строительства

«Дом отлично впишется в сложившуюся городскую среду, обеспечив запуск переселения в районе по программе реновации», — отметил чиновник.

Общая площадь здания составит 7,5 тысяч квадратных метров. Придомовую территорию благоустроят, также оборудуют парковочные места. Балконы планируется сделать застеклёнными, а на фасадах создать короба для кондиционеров.

Напомним, в настоящий момент правительством Москвы утверждён адресный список из 338 стартовых площадок. Ожидаемый потенциал строительства составит порядка 4,9 млн кв. метров недвижимости.