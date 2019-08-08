Турин, Италия, 8 августа, 2019, 15:37 — ИА Регнум. Туринский «Ювентус» решил не продавать нападающего Пауло Дибалу в «Тоттенхэм Хотспур». Об этом сообщает BBC.

Дибала. Ювентус

Отмечается, что руководство туринского клуба принял окончательное решение по предложению «Тоттенхэма» относительно Дибалы.

Ранее сообщалось, что 25-летним аргентинским футболистом интересовался «Манчестер Юнайтед». Планировалось, что его обменяют на бельгийского форварда Ромелу Лукаку, однако сделка не состоялась.