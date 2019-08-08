Владимир, 8 августа, 2019, 15:37 — ИА Регнум. Во Владимирской области прошёл рейд по выявлению незаконной продажи алкогольной продукции в магазинах и точках общественного питания. Об этом сообщила пресс-служба областной администрации.

Цитата из к/ф «Самогонщики». реж. Леонид Гайдай. 1962. СССР Алкоголь

В одном из владимирских магазинов на прилавке была обнаружена алкогольная продукция с поддельными акцизами. В двух заведениях общепита реализовали алкоголь без маркировки. Также у этих заведений не было лицензий на розничную продажу алкогольной продукции.

Всего было выявлено 17 фактов оборота поддельного алкоголя и торговли без необходимых сопроводительных документов, а также девять фактов оборота алкоголя без лицензии. Специалисты департамента совместно с работниками прокуратуры изъяли более 640 литров алкогольной продукции.