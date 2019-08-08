Махачкала, 8 августа, 2019, 15:41 — ИА Регнум. Две площадки по убою жертвенных животных откроются в городе Махачкале к празднику Курбан-байрам. Одна из них будет действовать на территория конно-спортивного центра «Ватан», вторая — в районе ипподрома. Они будут обеспечены водой, холодильными камерами и иными необходимыми атрибутами, сообщили ИА REGNUM 8 августа в пресс-службе минсельхозпрода Дагестана.

Аннибале Караччи. Мясная лавка. 1583

С ходом подготовки одной из площадок ознакомился министр сельского хозяйства и продовольствия Абзагир Гусейнов. В частности он поручил заключить договоры на утилизацию отходов, которые будут образовываться в ходе убоя скота. Чиновник также заявил, что без наличия ветеринарно-сопроводительных документов скотина на площадку не будет допускаться.

«Сельхозтоваропроизводители должны заранее обращаться в ветеринарные службы на местах и своевременно оформлять документы. На въездных постах в город совместно с работниками полиции будут дежурить ветеринарные инспекторы, которые будут осуществлять проверку сопроводительных документов на поголовье», — сказал Гусейнов.

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Как сообщало ИА REGNUM, один из главных праздников в исламе Курбан-байрам верующие Дагестана будут отмечать в понедельник, 12 августа. Этот день правительством республики официально объявлен нерабочим.