Москва, 8 августа, 2019, 15:32 — ИА Регнум. «Рост цен на хлеб является одной из самых популярных тем для популизма и спекуляций», — заявил ИА REGNUM директор Научно-исследовательского института продовольственной безопасности РЭУ им. Г.В. Плеханова Михаил Ананьев, комментируя опубликованную 6 августа информацию Росстата о превышении роста цен на хлеб уровня инфляции.

Firestock Изделия из ржаной муки

Ананьев удивился, что СМИ, сообщившие о резком росте стоимости хлеба, «почему-то забыли упомянуть, что речь идет о рознице». По его словам, если проанализировать цифры, которые дает Росстат о росте цен на хлеб из ржаной муки в рознице, то мы увидим, что он составил 9,5% за год. Однако за этот же период сами производители увеличили цены на него лишь на 4%. «Таким образом, розничная цена растет куда быстрее инфляции, в то время, как цены производителей — медленнее», — сказал Ананьев, напомнив, что годовая инфляция на начало августа составила 4,6%

«Кстати, хочу напомнить, что в цене обычного кирпичика из ржано-пшеничной муки себестоимость самой муки составляет лишь 20%. Остальное — расходы на производства, транспортировку, зарплату и многие другие вещи», — сказал Михаил Ананьев.

Ранее Министерство сельского хозяйства России заявило, что оценивает как стабильную, без резких ценовых колебаний, текущую ситуацию на рынке хлеба. В Минсельхозе отметили, что уровень и динамика цен на хлеб и хлебобулочные изделия зависит в том числе и от вида самих изделий, поэтому по отдельным позициям рост цен производителей находится на уровне даже ниже инфляции.

В Минсельхозе также обратили внимание на расхождение данных о средней стоимости хлеба у производителей и в торговых сетях (потребительская цена, которой руководствуется Росстат). Так, по данным субъектов Российской Федерации на 1 августа 2019 г., цена производителей на хлеб из ржано-пшеничной муки составила 40,19 руб./кг, что на 4,0% больше стоимости аналогичного вида хлеба год назад и на 4,5% — в начале года. При этом средняя потребительская стоимость такого же хлеба, по данным Росстата, составила 50,81 руб./кг, а рост с начала года — 5,2%.

Прогнозы по урожаю зерновых культур в 2019 году позволяют сделать Минсельхозу вывод о способности «полностью обеспечить внутренние потребности и сформировать достаточные переходящие запасы для сохранения стабильной ценовой ситуации». По данным ведомства, урожай зерновых культур прогнозируется на уровне 118 млн тонн, в том числе 75 млн тонн — пшеницы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Росстат предоставил данные о росте цен на хлеб и хлебобулочные изделия в январе — июле 2019 года на 7,7% в отношении к аналогичному периоду 2018 года. При этом в целом на продовольственные товары рост цен за год составил 5,8%, по сравнению с июлем 2018 года — 5,5%, с декабрём 2018 года — 2,7%, а по сравнению с июнем 2019 года снизились на 0,3%. В частности, зафиксировано снижение цен на плодоовощную продукцию, куриное яйцо, подсолнечное масло и сахар-песок.

В конце июля Росстат впервые с 2017 года зафиксировал дефляцию.