Екатеринбург, 8 августа, 2019, 15:14 — ИА Регнум. В Свердловской области продолжается расследование уголовного дела, возбуждённого в связи с гибелью нескольких человек во время сплава на лодке по реке Лозьва. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СКР.

Reki-ozera.ru Река Лозьва

Как сообщили в Следственном комитете по Свердловской области, уголовное дело возбуждено по подозрению в причинении смерти по неосторожности. На данный момент следователи провели шесть осмотров места происшествия, допросили ряд свидетелей. Также в рамках расследования назначены экспертизы.

Как сообщало ИА REGNUM, инцидент произошёл 31 июля. В лодке, которой управлял мужчина, находились пассажиры: женщина и трое её детей. Они направлялись из посёлка Вижай в посёлок Ушма. Однако отец семейства так и не дождался их в тот день и отправился со своим знакомым на поиски жены и детей. В 17 километрах от посёлка они нашли перевёрнутую лодку.

В тот же день немедленно была организована поисковая операция. И 1 августа были найдены тела женщины и двоих детей. Поиски мужчины и ещё одного ребёнка продолжаются до сих пор.

В рамках спасательной операции уже обследовано несколько десятков километров по реке и прибрежной зоны, но пока безрезультатно.